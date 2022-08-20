Пілоти ефіопських авіаліній заснули під час польоту і пропустили посадку

Пекельце

William Hook / Unsplash

Два пілоти ефіопських авіаліній заснули на висоті 11 тисяч метрів і пропустили злітно-посадкову смугу аеропорту.

Про це повідомляє BBC.

Ідеться про пасажирський рейс, який 15 серпня вилетів із суданського аеропорту Хартум, переліт тривав менше двох годин. Коли пілоти пролетіли над точкою зниження в аеропорту Аддіс-Абеби в Ефіопії, з ними намагались звʼязатись диспетчери. Пілоти врешті прокинулися й посадили літак з другої спроби. Екіпаж авіаліній відправили у відпустку на час розслідування.

Авіаційний аналітик назвав інцидент «глибоко тривожним»: «У втомі пілотів немає нічого нового, і вона як і раніше є однією з найсерйозніших загроз безпеці польотів — на міжнародному рівні».