В Індії зловмисники поруч з домом начальника поліції створили фейковий поліційний відділок. Він пропрацював пів року

Пекельце

В Індії зловмисники створили фейкову поліцейську дільницю, де вимагали від людей гроші. «Дільниця» пропрацювала пів року.

Про це пише The Guardian.

У штаті Біхар група бандитів влаштувала фейковий відділок поліції у будівлі готелю, яка розташована за 500 м від будинку фактичного начальника місцевої поліції. Зловмисники носили уніформу зі званнями та мали зброю.

Злочинці вимагали гроші від місцевих жителів, які приходили, щоб подавати скаргу, а від інших брали гроші, обіцяючи допомогти їм отримати соціальне житло чи роботу в поліції. Бандити також наймали людей, аби ті видавали себе за «співробітників» поліції.

Але афера розвалилася, коли справжній поліцейський помітив двох членів банди, які носили зброю, виготовлену в місцевих майстернях, замість стандартної зброї. Щонайменше шість членів банди, включаючи двох жінок, були заарештовані, але ватажок угруповання все ще на волі.