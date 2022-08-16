У Новій Зеландії родина придбала на складі закинутих речей валізу з людськими останками

Пекельце

У Новій Зеландії родина придбала на складі закинутих речей валізу, в якій виявила людські останки.

Про це пише BBC.

Інцидент трапився у Південному Окленді. Родина пішла на склад та придбала причіп із закинутими товарами, включно з валізами, у місцевої складської компанії. Повернувшись додому, вони почали розпаковувати речі і в одній із валіз виявили останки людини.

Сусіди цієї сімʼї також повідомили про «огидний запах», який виходив з їхнього помешкання до прибуття поліції. Один із сусідів, колишній працівник крематорію, сказав, що відразу впізнав цей запах. Новозеландська поліція почала розслідування за цим фактом.