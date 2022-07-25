У Чехії поліція конфіскувала і переобладнала Ferrari під свої потреби
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Поліція Чехії поповнила свій автопарк конфіскованою Ferrari, яка здатна розганятися до 326 км/год.
Про це повідомляє BBC.
Вартість переобладнання Ferrari 458 Italia для використання в поліції становить €12 тисяч.
Автівка буде використовуватися, крім решти, для боротьби з незаконними дорожніми перегонами та переслідування викрадених автомобілів, адже може розганятися від 0 до 100 км/год за 3,4 секунди. Керувати Ferrari будуть спеціально навчені офіцери.
Загалом чеська поліція має сотні конфіскованих автомобілів, які належать злочинцям і використовуються для боротьби з серйозною злочинною діяльністю по всій країні.