У Чехії поліція конфіскувала і переобладнала Ferrari під свої потреби

Пекельце

Поліція Чехії поповнила свій автопарк конфіскованою Ferrari, яка здатна розганятися до 326 км/год.

Про це повідомляє BBC.

Вартість переобладнання Ferrari 458 Italia для використання в поліції становить €12 тисяч.

Автівка буде використовуватися, крім решти, для боротьби з незаконними дорожніми перегонами та переслідування викрадених автомобілів, адже може розганятися від 0 до 100 км/год за 3,4 секунди. Керувати Ferrari будуть спеціально навчені офіцери.

Загалом чеська поліція має сотні конфіскованих автомобілів, які належать злочинцям і використовуються для боротьби з серйозною злочинною діяльністю по всій країні.