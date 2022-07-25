У Київській області жінка 4 дні пролежала в лісі. Вона зустріла вовка, вилізла на дерево і впала

Пекельце

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У Київській області жінка, тікаючи від вовка, вилізла на дерево, потім впала з нього і пролежала в лісі 4 дні.

Про це повідомляє Переяслав.City.

Мешканець села Гребля на Київщині 22 липня повідомив поліції, що його мати пішла з дому і не повернулася.

За два дні жінку знайшли та госпіталізували до неврологічного відділення Переяславської лікарні. У неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій поперекового відділу хребта, множинні садна та загальне виснаження.

Вона розповіла правоохоронцям, що рятуючись у лісі від вовка, вилізла на дерево, а згодом впала з нього і пролежала в лісі 4 дні.