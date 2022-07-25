У росії хочуть створити свій «міжнародний трибунал» — із Сирією та Іраном

Пекельце

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Голова слідчого комітету рф олександр бастрикін заявив про плани створити свій «міжнародний трибунал» для розслідування дій українських військових на Донбасі. Туди нібито можуть залучити інші «нейтральні» держави, такі як Іран або Сирія.

Про це він заявив в інтервʼю «Российской газете».

«Створення такого трибуналу під егідою ООН у поточній перспективі є вкрай сумнівним. Зазначене питання доречніше було б опрацьовувати з російськими партнерами по таких організаціях, як СНД, ОДКБ, БРІКС, ШОС», — пояснив бастрикін.

За його словами, створення суду та його статуту оформили б угодою між рф та країнами, що входять до цих організацій, а також «л/днр».

Також він вважає, що до такого «трибуналу» можуть доєднатися нейтральні країни, зокрема, Сирія, Іран та Болівія.