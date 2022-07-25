У росії хочуть створити свій «міжнародний трибунал» — із Сирією та Іраном
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Голова слідчого комітету рф олександр бастрикін заявив про плани створити свій «міжнародний трибунал» для розслідування дій українських військових на Донбасі. Туди нібито можуть залучити інші «нейтральні» держави, такі як Іран або Сирія.
Про це він заявив в інтервʼю «Российской газете».
«Створення такого трибуналу під егідою ООН у поточній перспективі є вкрай сумнівним. Зазначене питання доречніше було б опрацьовувати з російськими партнерами по таких організаціях, як СНД, ОДКБ, БРІКС, ШОС», — пояснив бастрикін.
За його словами, створення суду та його статуту оформили б угодою між рф та країнами, що входять до цих організацій, а також «л/днр».
Також він вважає, що до такого «трибуналу» можуть доєднатися нейтральні країни, зокрема, Сирія, Іран та Болівія.
- У травні Європейський Союз, США та Британія оголосили про створення Консультативної групи для координації зусиль із притягнення до відповідальності росіян за воєнні злочини.
- Екссуддя Трибуналу для колишньої Югославії Володимир Василенко вважає, що Україні необхідно ратифікувати Римський статут і стати повноправним членом Міжнародного кримінального суду, щоб притягнути до відповідальності вище керівництво росії, але наразі розгляд української справи ще з 2014 року щодо воєнних злочинів «відклали в довгу шухляду».