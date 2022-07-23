В Індії міністр випив воду із забрудненої «священної річки», аби показати, що її можна пити. Потім його госпіталізували

Пекельце

В Індії головний міністр штату Пенджаб випив склянку води із забрудненої «священної річки» Калі Бейн, аби показати, що вона придатна для вживання — так він відзначив 22-у річницю її очищення. За кілька днів його госпіталізували із болями у животі.

Про це повідомляє The Independent.

Міністра госпіталізували до лікарні у сусідньому штаті Делі через сильний біль у шлунку. Перевозили його літаком.

Невдовзі люди почали повʼязувати його хворобу і госпіталізацію з тим, що він пив воду зі «священної річки», однак його офіс заперечив цей звʼязок і заявив про «плановий огляд».