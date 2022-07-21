В Австралії жителі побачили рожеве сяйво в небі. Причиною цього стала компанія з вирощування марихуани
- Автор:
- Костя Андрейковець
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АВС
В Австралії в місті Мілдʼюра мешканці в ніч на 19 липня помітили рожеве свічення в небі. Через це люди почали звертатися до служби екстреної допомоги, висловлюючи дивні припущення. Джерелом сяйва ж виявилась місцева фармкомпанія з вирощування медичного канабісу.
Про це пише ABC.
Мешканці почали публікувати фото в соцмережах і припускати, що це північне сяйво, хімічні викиди та навіть НЛО.
Після перевірки виявилося, що місцева фармкомпанія не закрила жалюзі, які блокують світло. Люди в небі бачили штучне освітлення, джерелом якого були світлодіодні лампи з водяним охолодженням. Саме вони давали рожеве сяйво.
- На початку липня дослідники американської антарктичної станції Мак-Мердо спостерігали вкрай незвичайне явище — небо над Антарктидою стало яскраво-рожевим. Цей ефект став можливим після виверження вулкана в Королівстві Тонга.