У Москві депутат запросив адреси бомбосховищ на випадок ядерної війни. Йому відмовили, бо це «держтаємниця»

Пекельце

Tom Grimbert / Unsplash

Влада Москви відмовилася назвати адреси бомбосховищ, тому що це секретна інформація.

Про це повідомив депутат Московської міської думи від КПРФ Євген Ступін.

Комуніст подав запит до уряду міста щодо адрес бомбосховищ у п’яти районах столиці рф, а також запит на інформацію про те, чи відповідають вони встановленим нормативам. Ступін мотивував це тим, що «держпропаганда та окремі депутати періодично погрожують іноземним державам ядерними ударами» і очевидно, що ризик ударів у відповідь вкрай високий.

У відповідь комуніст отримав листа від заступника мера Москви Петра Бірюкова, у якому йдеться про те, що місцезнаходження бомбосховищ — це «державна таємниця». При цьому у листі він також називає бомбосховища захисними спорудами цивільної оборони, проте самим цивільним, з огляду на відповідь Бірюкова, не можна знати, де їм ховатися у разі ядерних ударів.

«Тобто де нам ховатися у разі НС, він повідомляти відмовився. Страшно уявити, до чого може призвести така «таємність», коли у момент Х ніхто не знатиме, куди йти. Будемо просити прокуратуру перевірити і споруди, і загадкову їхню «секретність», — заявив Ступін.