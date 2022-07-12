Петиція про заміну памʼятника Катерині ІІ в Одесі на памʼятник гей-порноактору набрала 25 тисяч підписів. Її має розглянути Зеленський

Пекельце

Петиція про заміну в Одесі памʼятника російській імператриці Катерині ІІ на памʼятник американському гей-порноактору Біллі Геррінґтону набрала 25 тисяч підписів і має бути розглянути президентом.

«Катерина ІІ є контроверсійною історичною постаттю, яка своїми діями завдала великої шкоди українській державності та культурі. Сам факт встановлення цього памʼятника був страшною помилкою, а кожен день його подальшого існування сигналізує про те, що Одеса перебуває в зоні російського культурного впливу. Настав час це змінити», — пише автор петиції Олексій Матвеєв.

Петиція також пропонує проєкт памʼятнику, де актор Біллі Геррінґтон сидітиме за барною стійкою з пляшкою пива. На думку авторів, це дозволить відмовитись від російської спадщини та «гучно заявити, що Одеса — це не якесь провінційне містечко російської імперії, а має свою культуру та почуття гумору».

Також це надішле чіткий сигнал від України про підтримку ЛГБТ-спільноти. «Постать Біллі Геррінґтона має великий культурний вплив в інтернеті, а такий памʼятник стане дуже популярним серед туристів», — пишуть автори петиції.