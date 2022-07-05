Речниця мзс росії опублікувала фото лаврова та президента Монголії. На передньому плані опинилася ваза зі свастикою

Пекельце

ТАСС

Речниця міністерства закордонних справ росії марія захарова опублікувала фото очільника її відомства сергія лаврова на зустрічі з президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом. На передньому плані фото опинилася ваза зі свастикою.

Свастика є одними з основних релігійних символів Монголії, вона присутня навіть на її державній символіці. При цьому, як зазначає «Радіо Свобода», у лютому на 15 діб за фото з індійською свастикою заарештували російську активістку Марію Альохіну.