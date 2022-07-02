Литовська залізниця у відповідь на погрози послала російських хакерів «нахуй»
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Залізнична компанія Литви LTG нецензурно відповіла російським хакерам, які надіслали залізничникам листа з погрозами.
Про це повідомив директор з комунікацій LTG Мантас Дубаускас.
За його словами, литовська залізниця отримала електронний лист від Вероніки Андрєєвої, яка назвалася представником російського хакерського співтовариства. У цьому повідомленні литовцям «рекомендують» чинити тиск на владу і політиків, щоб вони скасували санкції щодо вантажів, які везуть до російського Калінінграда.
«Якщо ми не послухаємося, це зашкодить усій ІТ-інфраструктурі Литви. Ми не знаємо, чи справді відправник Вероніка, чи когось вона представляє. Але на все ми підготували відповідь», — написав Мантас Дубаускас.
Відповідь на погрози російським хакерам від литовських залізничників виглядає так:
«У відповідь на ваше звернення до компанії LTG тиснути на уряд Литви з метою скасування санкцій ЄС на транзит російських вантажів в Калінінградську область інформуємо: так зване «співтовариство російських хакерів» — іди нахуй», — написали в LTG.
- 18 червня влада Литви запровадила заборону на залізничний та автомобільний транзит підсанкційних товарів через свою територію в Калінінградську область росії. Заборона торкнулася вугілля, металів, цементу, деревини, будівельних матеріалів і високотехнологічних виробів. За словами губернатора Калінінградської області, під заборону потрапили 40—50% усіх вантажів. У МЗС Литви заявили, що обмеження запровадили після консультації з Єврокомісією та під її керівництвом.
- У відповідь росія почала погрожувати Литві, а в Калінінградській області розпочалися військові навчання. Секретар ради безпеки рф патрушев заявив, що кремль найближчим часом відповість на «блокаду» області, а жителі Литви «серйозно відчують на собі наслідки цих заходів».
- Der Spiegel із посиланням на джерела в Єврокомісії пише, що в ЄС планують дозволити росії транзит підсанкційних товарів до Калінінградської області, але тільки в обсягах, сумірних з поставками до вторгнення в Україну.