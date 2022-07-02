Литовська залізниця у відповідь на погрози послала російських хакерів «нахуй»

Пекельце

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Залізнична компанія Литви LTG нецензурно відповіла російським хакерам, які надіслали залізничникам листа з погрозами.

Про це повідомив директор з комунікацій LTG Мантас Дубаускас.

За його словами, литовська залізниця отримала електронний лист від Вероніки Андрєєвої, яка назвалася представником російського хакерського співтовариства. У цьому повідомленні литовцям «рекомендують» чинити тиск на владу і політиків, щоб вони скасували санкції щодо вантажів, які везуть до російського Калінінграда.

«Якщо ми не послухаємося, це зашкодить усій ІТ-інфраструктурі Литви. Ми не знаємо, чи справді відправник Вероніка, чи когось вона представляє. Але на все ми підготували відповідь», — написав Мантас Дубаускас.

Відповідь на погрози російським хакерам від литовських залізничників виглядає так:

«У відповідь на ваше звернення до компанії LTG тиснути на уряд Литви з метою скасування санкцій ЄС на транзит російських вантажів в Калінінградську область інформуємо: так зване «співтовариство російських хакерів» — іди нахуй», — написали в LTG.