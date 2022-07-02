Глава МЗС Латвії потролив марію захарову через український борщ

Пекельце

Нікіта Кочук / МЗС РФ

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс потролив речницю російського мзс марію захарову, яка була невдоволена тим, що український борщ внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

Так, Рінкевичс процитував щодо захарової фразу путіна про «терпи, моя красуне». «Ну, подобається — не подобається, терпи, моя красуне!» — написав Рінкевичс у Twitter 2 липня.

Так він відреагував на невдоволеність захарової, яка заявила, що український борщ був уперше згаданий нібито як «російський», а також про «сучасний київський націоналізм».