Глава МЗС Латвії потролив марію захарову через український борщ
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Нікіта Кочук / МЗС РФ
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс потролив речницю російського мзс марію захарову, яка була невдоволена тим, що український борщ внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.
Так, Рінкевичс процитував щодо захарової фразу путіна про «терпи, моя красуне». «Ну, подобається — не подобається, терпи, моя красуне!» — написав Рінкевичс у Twitter 2 липня.
Так він відреагував на невдоволеність захарової, яка заявила, що український борщ був уперше згаданий нібито як «російський», а також про «сучасний київський націоналізм».
- 1 липня український борщ та культуру його приготування внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Україна і росія не один рік сперечалися про те, до чиєї національної кухні належить борщ. На початку 2020 року київський шеф-кухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко запропонував внести український борщ до списку світової нематеріальної спадщини ЮНЕСКО і навіть зняв документальний фільм про різні традиції та рецепти приготування борщу в Україні.