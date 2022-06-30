«Яка ж добірка невдах!» Посол у Німеччині послав «до біса» групу інтелектуалів, які вимагають припинити постачати Україні зброю

Пекельце

Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen / Flickr

Посол України в Німеччині Андрій Мельник послав «до біса» групу німецьких інтелектуалів, які закликали країни Заходу припинити військову підтримку Києва та якнайшвидше створити умови для переговорів.

Про це він написав у Twitter.

Приблизно 20 німецьких інтелектуалів заявили, що військова перемога України є нереалістичною, адже росія є військово сильнішою і здатна на подальшу військову ескалацію. Автори стверджують, що засуджують дії росії, зокрема її воєнні злочини в Україні, але додають, що «продовження війни в Україні проблеми не вирішить».

«Тільки не це, яка ж добірка псевдоінтелектуальних невдах. Усі ви повинні нарешті піти до біса з вашими пораженськими порадами. Бувайте», — написав він у Twitter.