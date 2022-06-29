На іспанському курорті пʼяним туристам доведеться платити за порятунок з води

Пекельце

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В іспанському місті Сан-Себастьян працюють над законом, який дозволить стягувати гроші з пʼяних відпочивальників, яких довелося рятувати під час купання в морі.

Про це пише The Guardian.

Платити доведеться, якщо стан алкогольного спʼяніння туриста буде доведено. Місто розробляє відповідний законопроект вже два роки.

Міська влада вдалася до таких дій після підрахунку витрат на порятунок туристів, які у стані спʼяніння переоцінили свої сили на воді. Наприклад, у квітні цього року місцевим довелося рятувати двох нетверезих плавців. Тоді орієнтовна вартість операції сягнула €6 000, у ній задіяли понад 20 рятувальників.

«Я хотів би ніколи не стягувати жодного євро, фунта чи долара... Мета — запобігти подібним інцидентам. Конфронтаційний характер цього закону спрямований на те, щоб люди замислилися двічі», — каже Мартін Ібабе, радник міської ради, відповідальний за безпеку громадян.

Закони, що дозволяють органам влади стягувати виплати на рятувальні роботи, існують в інших країнах, зокрема у 8 штатах США. Але їх мало хто суворо дотримується. Наприклад, у Нью-Гемпширі платять у середньому за 12 інцидентів на рік, здебільшого за участю туристів. Люди, визнані винними, можуть оскаржити рішення, а випадки зі смертельним наслідком або за участю людей, яких до ризику спонукали інші фактори, не підпадають під дію закону.