Голосовий помічник Amazon навчився імітувати голоси померлих родичів
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Відтепер голосовий помічник Amazon Аlexa вміє імітувати голоси померлих родичів, повідомляє The Verge.
На своїй щорічній конференції MARS компанія продемонструвала відео, в якому дитина просить голосового помічника прочитати казку на ніч голосом померлої бабусі.
Компанія переконує, що штучний інтелект не може усунути біль втрати, проте здатний продовжити памʼять про померлих — мовляв, олюднення штучного інтелекту стає все більш важливим «за часів пандемії, коли багато хто з нас втратив когось, кого любив».
Щоб зімітувати чийсь голос, Alexa достатньо прослухати одну хвилину його запису.