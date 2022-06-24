Голосовий помічник Amazon навчився імітувати голоси померлих родичів

Пекельце

Відтепер голосовий помічник Amazon Аlexa вміє імітувати голоси померлих родичів, повідомляє The Verge.

На своїй щорічній конференції MARS компанія продемонструвала відео, в якому дитина просить голосового помічника прочитати казку на ніч голосом померлої бабусі.

Компанія переконує, що штучний інтелект не може усунути біль втрати, проте здатний продовжити памʼять про померлих — мовляв, олюднення штучного інтелекту стає все більш важливим «за часів пандемії, коли багато хто з нас втратив когось, кого любив».

Щоб зімітувати чийсь голос, Alexa достатньо прослухати одну хвилину його запису.