У Москві вирішили оформити «площу днр», але використали для цього шрифт дизайнерів з Києва

Пекельце

A. L. / Unsplash

У Москві для оформлення площі «днр» біля посольства США використали шрифт, який розробили київські дизайнери Олесь Гергун та Євген Анфалов на підтримку України.

На це звернула увагу «Медиазона».

«Руські фашисти використовували наш KTF Jermilov для своєї тупої пропаганди без моральних та юридичних прав на це», — написав дизайнер Гергун в Instagram.

На фото — фрагмент візуального оформлення акції на підтримку перейменування, яке проходило біля посольства США. Йдеться про шрифт на плакаті.

У Москві на початку червня площу перед посольством США назвали на честь «днр», до цього вона називалася Великий Девʼятинський провулок.