В Японії заарештували чоловіка, який прибив до дерева у храмі ляльку з обличчям путіна

Пекельце

В Японії заарештували чоловіка за те, що він прибив соломʼяну ляльку з обличчям президента росії володимира путіна до священного дерева в синтоїстському храмі поблизу Токіо.

Про це пише Japan Times.

72-річний Міцунобу Хіно підозрюється у пошкодженні майна та проникненні. На ляльці зображено обличчя путіна, а на грудях іграшки була записка з побажанням смерті російському лідеру.

Поліція заявила, що з травня знайшла подібні ляльки з обличчям путіна у більш ніж 10 святинях міста. У їх виготовленні підозрюють Хіно. Зазначається, що історія святині налічує понад 800 років.