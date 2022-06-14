У росії створили мурал, присвячений північному флоту рф. На ньому намалювали американську субмарину
- Автор:
- Олег Панфілович
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У російському місті Гаджиєво (Мурманська область), де розміщується головна база північного флоту рф, «вшанували» своїх підводників, розмістивши мурал з американською субмариною.
Про це пише російське видання «Ридус».
На муралі, який зʼявився на одному з будинків у Гаджиєві, зобразили американський атомний підводний човен класу «Лос-Анджелес». Міська влада спочатку не звертала на це уваги, але жителі, багато з яких служили на флоті, почали на це скаржитися. Кораблі цього типу в Баренцевому морі відстежують міграції російських підрозділів північного флоту рф.
Жителі міста також вимагають, щоб художником і чиновниками, які схвалили проєкт, «зайнялося фсб».