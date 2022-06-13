У Хмельницькому чоловік, щоб не платити штраф 119 гривень, пропонував поліцейському хабар у 2 тисячі гривень. Тепер йому загрожує вʼязниця

Пекельце

Поліція Хмельницької області

У Хмельницькому чоловік отримав адміністративний протокол про торгівлю в забороненому місці і мав сплатити штраф до 119 гривень. Але він намагався дати поліцейським хабаря в 2 000 гривень, і тепер йому загрожує вʼязниця.

Про це повідомила пресслужба місцевої поліції.

«10 червня дільничні офіцери відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції в ході відпрацювання місцевих ринків виявили чоловіка, який торгував з декількох точок харчовими продуктами без належних документів та у невстановленому місці. Правоохоронці склали адміністративні матеріали за правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 160 (торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, підʼїздах, скверах та в інших невстановлених місцях) КУпАП», — зазначили там.

Але чоловік прийшов до відділення поліції і намагався дати начальнику хабар у розмірі 2 000 гривень. Правоохоронці одразу викликали на місце події слідчу групу.

Тепер проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Йому загрожує штраф у майже 12 тисяч гривень або навіть до 4 років позбавлення волі.