На Полтавщині засуджений утік з колонії, а за два дні сам повернувся до вʼязниці

Пекельце

Matthew Ansley / Unsplash

Про втечу засудженого з виправної колонії міста Карлівка на Полтавщині стало відомо 2 червня. І уже 4 червня чоловік самостійно повернувся до вʼязниці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавської області.

«Одразу розпочалися оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця можливого переховування втікача. Ввечері 4 червня засуджений самостійно повернувся до установи», — йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці з’ясовують обставини цієї події.