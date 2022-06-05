На Полтавщині засуджений утік з колонії, а за два дні сам повернувся до вʼязниці
- Автор:
- Анна Холоднова
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Matthew Ansley / Unsplash
Про втечу засудженого з виправної колонії міста Карлівка на Полтавщині стало відомо 2 червня. І уже 4 червня чоловік самостійно повернувся до вʼязниці.
Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавської області.
«Одразу розпочалися оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця можливого переховування втікача. Ввечері 4 червня засуджений самостійно повернувся до установи», — йдеться у повідомленні.
Зараз правоохоронці з’ясовують обставини цієї події.