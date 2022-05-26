Окупант в Ірпені сфотографувався на Polaroid і залишив знімок. Штучний інтелект його ідентифікував

Пекельце

Російський окупант, який пограбував одну з квартир у місті Ірпінь Київської області, зробив селфі на камеру Polaroid і залишив знімок. Штучний інтелект розпізнав його обличчя та допоміг ідентифікувати особу.

Про знімок розповіла власниця квартири Валерія «Українській правді», а про ідентифікацію — міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

«За допомогою штучного інтелекту нам вдалося ідентифікували цього «любителя селфі» та знайти його сторінку у «ВКонтакте». Його звати Микита Третьяков, йому 26 років, родом із Ростова-на-Дону», — розповів міністр і додав фото.

Принцип роботи фотоапарата Polaroid полягає в тому, що фотографія друкується одразу, але їй потрібно трохи часу, щоб проявитися.

«Я знайшла його [фото] 14 травня під килимом. Перед цим бачила, що мій фотоапарат Polaroid пошкоджений, навіть його не вмикала — думала, що могли щось в нього покласти. А коли побачила фото, то зрозуміла, що солдат подумав, що він не працює, тому що фото спочатку чорне. Йому треба час проявитися», — розповіла журналістам Валерія.

З її квартири російські окупанти вкрали 10 золотих прикрас.