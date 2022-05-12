У Великій Британії заборонили рекламу спортивних бюстгальтерів Adidas через демонстрацію жіночих грудей

Пекельце

У Великій Британії заборонили серію рекламних роликів нового спортивного бюстгальтера Adidas через зображення оголених жіночих грудей.

За даними BBC, рекламну кампанію запустили в лютому 2022 року. Вона демонструє голі тіла десятків жінок з різним кольором шкіри та розміром для просування 43-го розміру спортивного бюстгальтера.

«Ми вважаємо, що жіночі груди всіх форм і розмірів заслуговують на підтримку та комфорт. Ось чому наша нова лінійка спортивних бюстгальтерів включає 43 стилі, тому кожна може знайти для себе відповідний», — заявили в Adidas.

За даними британського Управління стандартів реклами (ASA), на рекламу надійшло 24 скарги, в яких йшлося, що вона була «відвертою» і «неприємною». Кілька користувачів Twitter також обурилися тим, що реклама сексуалізує жінок і перетворює їх просто на частині тіла. ASA заявило, що не вважає, що жінки були обʼєктизовані чи сексуалізовані.

«Хоча ми не вважали, що те, як жінки зображалися, було відверто сексуальним або обʼєктизувало їх, ми розуміли, що зображення оголених грудей, ймовірно, розглядатиметься як відверта нагота», — заявили в Управлінні.

Зрештою агентство вирішило, що плакати не підходять для використання в нецільових ЗМІ, де їх можуть побачити діти.

adidas

Adidas UK заявила, що зображення були призначені для того, щоб «відзначати різні форми та розміри, ілюструвати різноманітність і демонструвати важливість пошитих на замовлення підтримуючих бюстгальтерів». Також компанія наголосила, що зображення були обрізані, щоб захистити особистість моделей та подбати про їхню безпеку, додавши, що всі показані моделі добровільно брали участь у рекламі та підтримували її цілі.