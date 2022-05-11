Пекельце

У росії знову заговорили про біологічну зброю в Україні: холера в Маріуполі та туберкульозні гроші в «лнр»

Автор:
Ангеліна Шеремет
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iStock / Getty Images Plus

У міністерстві оборони росії вийшли із черговими заявами про «біологічну зброю в Україні та причетність до цього Сполучених Штатів Америки».

Так, у середу, 11 травня, із цими «заявами» виступив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил росії ігор кирилов. Ось що він сказав:

Це не перші «заяви» росії на цю тему. Вже були звинувачення в тому, що США хотіли поширювати в росію віруси інфікованими птахами, які літають між Україною та власне росією (тут), що в Україні функціонують біолабораторії НАТО (тут) та в тому, що «в американських лабораторіях в Україні проводили досліди з коронавірусом» (тут).