У росії знову заговорили про біологічну зброю в Україні: холера в Маріуполі та туберкульозні гроші в «лнр»

Пекельце

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У міністерстві оборони росії вийшли із черговими заявами про «біологічну зброю в Україні та причетність до цього Сполучених Штатів Америки».

Так, у середу, 11 травня, із цими «заявами» виступив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил росії ігор кирилов. Ось що він сказав:

«США використовували Маріуполь як центр для збирання та паспортизації збудника холери».

«У «лнр» поширювали фальшиві гроші, які були заражені стійким до ліків туберкульозом».

«[Фармацевтичні компанії] Pfizer та Moderna були залучені до військово-біологічної діяльності США в Україні».

«міністерство оборони росії має дані про експерименти США над пацієнтами психіатричної лікарні під Харковом».

«рф знає про підготовку Україною провокацій для звинувачення російських військових у застосуванні зброї масового ураження».

Це не перші «заяви» росії на цю тему. Вже були звинувачення в тому, що США хотіли поширювати в росію віруси інфікованими птахами, які літають між Україною та власне росією (тут), що в Україні функціонують біолабораторії НАТО (тут) та в тому, що «в американських лабораторіях в Україні проводили досліди з коронавірусом» (тут).