Пекельце

Слово «блєдіна», яким українці називають повітряну тривогу, внесли до міжнародного сленгового словника Urban Dictionary.

Словник характеризує слово в перекладі як «потворна літаюча шмара» і вказує, що воно виникло в колі волонтерів зі Львова. «Воно стало де-факто назвою російських ракетних атак в українському Twitter», — йдеться в описі.

Хто саме був автором слова — достеменно підтвердити неможливо. Багатьом українцям, які застали 1990-ті роки, це слово нагадує про пародійну рекламу дитячого харчування.