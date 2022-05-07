Слово «блєдіна», яким українці називають повітряну тривогу, внесли до міжнародного сленгового словника
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Слово «блєдіна», яким українці називають повітряну тривогу, внесли до міжнародного сленгового словника Urban Dictionary.
Словник характеризує слово в перекладі як «потворна літаюча шмара» і вказує, що воно виникло в колі волонтерів зі Львова. «Воно стало де-факто назвою російських ракетних атак в українському Twitter», — йдеться в описі.
Хто саме був автором слова — достеменно підтвердити неможливо. Багатьом українцям, які застали 1990-ті роки, це слово нагадує про пародійну рекламу дитячого харчування.