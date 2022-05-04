Жителям Москви пообіцяли автозаки з туалетом і кондиціонером. Російські видання вже створюють плейлисти для поїздок

Пекельце

Жителям Москви пообіцяли «комфортні» нові автозаки — з туалетом і кондиціонером.

Про це повідомила уповноважена з прав людини в Москві Тетяна Потяєва на засіданні міської думи.

«Буде випускатися новий автозак із кондиціонером, туалетом, з усіма, так би мовити, комфортними умовами доставки людей», — заявила Потяєва, додавши, що тема перевозок в автозаках залишається «актуальною» у зверненнях до неї.

Тим часом російські видання вже створюють плейлисти для поїздок у СІЗО і райвідділів. «З ним буде легше перенести тривалу і некомфортну подорож», — пише The Village.