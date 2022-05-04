росіяни не розуміють значення слова «денацифікація». кремлівські пропагандисти шукають нові пояснення для війни проти України

Пекельце

Фото УНІАН

росіяни не розуміють значення слова «денацифікація» — саме її президент рф володимир путін називав однією з причин російського вторгнення в Україну.

Про це пише видання «Проект» із посиланням на джерела: високопоставленого медіаменеджера, близького до кремля соціолога та експерта, який отримує кремлівські «темники».

За інформацією видання, у квітні російська влада замовила соціологам телефонні опитування, за допомогою яких виявила незрозумілість цього слова для росіян.

«Після цього у нас почався бардак — щотижня шукали нові слова, але нічого вдалого підібрати не вдалося», — розповідає один із співрозмовників журналістів.

Опитування, за його словами, говорили про те, що росіяни хочуть почути лише про перемогу. Незважаючи на це, зазначає видання, пропаганда повністю не відмовилася від використання слова «денацифікація», а лише скоротила кількість згадок.

Журналісти порахували, що телепропагандист дмитро кисельов у своїх ефірах 27 лютого та 6 березня не менше ніж сім хвилин намагався пояснити значення цього слова. А вже у квітні він або не говорив про «денацифікацію» взагалі, або використовував це слово один раз за випуск.

Також зазначають, що один із особистих операторів путіна Ілля Філатов звільнився після того, як записав відеозвернення президента росії про початок вторгнення в Україну, яке показали рано-вранці 24 лютого.

Філатов пояснив своє звільнення так: «Достиг стелі у професії». Він також додав, що «втомився від багатомісячного сидіння на карантині».