У Лівії чоловік знайшов на узбережжі понад 300 брусків гашишу із зображенням Володимира Путіна

Пекельце

Amr Fathalla / Twitter

У Лівії, у місті Ель-Мардж місцевий житель знайшов на березі моря 323 бруски гашишу із зображенням президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Libya Observer із посиланням на Головне управління кримінальних розслідувань.

Знайшов гашиш чоловік у суботу, 5 лютого. Фото брусків опублікував у Twitter лівійський журналіст Амр Фатхалла.

Декілька днів тому у Лівії також виявили велику кількість гашишу із зображенням колумбійського наркоторговця Пабло Ескобара, однак це було на сході країни, а партію з Путіним знайшли на півночі. Libya Observer припускає, що ці знахідки — це затонула у морі контрабандна партія наркотиків.