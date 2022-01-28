В Італії поліція шукає грабіжника за відбитком пальця, якого він втратив на місці злочину

Пекельце

В Італії поліція намагається впіймати підозрюваного у крадіжці за відбитком його відрізаного пальця, який він втратив на місці злочину.

Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що у Мілані підозрюваний випадково відрізав палець об колючий дріт на паркані переробного заводу, тікаючи з місця пограбування. Після цього він відправив друга назад у цей район, щоб знайти палець, але друга помітив охоронець заводу.

Коли чоловіка запитали, що він робить, той спокійно відповів: «Мене послав друг, я шукаю його палець з каблучкою». До прибуття поліції чоловік втік зі спільником, який чекав у припаркованій неподалік машині.

За повідомленням газети Corriere della Sera, безіменний палець правої руки знайшли у смітті неподалік від паркану переробного заводу. Згідно з кадрами з камер відеоспостереження, двоє чоловіків перелазили через паркан заводу, але вирішили втекти, як тільки їх помітив охоронець, який активував сигналізацію. Коли вони перелазили через ворота, палець одного з чоловіків застряг у колючому дроті і був ним відтятий.

Повідомляється, що палець зберігається у морзі, поки поліція працює над встановленням його власника за допомогою системи ідентифікації відбитків пальців.