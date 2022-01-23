У Туреччині суд арештував журналістку за «образливе прислівʼя» на адресу президента Ердогана

Пекельце

Sedef Kabas

У Туреччині, у місті Стамбул, суд арештував журналістку Седефу Кабаш за «образу президента країни» Реджепа Ердогана. Звинувачення передбачає увʼязнення на строк від одного до чотирьох років.

Про це повідомляє BBC.

У своїй заяві у суді Кабаш заперечувала намір образити президента. Журналістку звинувачують у тому, що вона образила Ердогана прислівʼям, яке процитувала у прямому ефірі на опозиційному телеканалі Tele1.

«Є дуже відоме прислівʼя, яке говорить, що вінценосний стає мудрішим. Але ми бачимо, що це неправда. Бик не стає королем, просто увійшовши до палацу, але палац стає корівником», — сказала вона в ефірі Tele1, а також опублікувала цю цитату у Twitter.

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Головний прессекретар Ердогана Фахреттін Алтун назвав її коментарі «безвідповідальними»: «Так званий журналіст відверто ображає нашого президента на телеканалі, який не має іншої мети, крім поширення ненависті», — написав він у Twitter.