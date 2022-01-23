У США два літаки довелося розвертати у повітрі через поведінку пасажирів

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Літак американської авіакомпанії United Airlines, що прямував до Тель-Авіва, довелося розвернути в середині польоту через поведінку одного з пасажирів на борту.

Про це пише CNN.

Рейс вилетів 20 січня з міжнародного аеропорту в Нью-Джерсі і повернувся майже за три години «через занепокоєння пасажирів на борту». «Співробітники правоохоронних органів зустріли літак під час посадки», — повідомили в поліції. Подробиці інциденту не повідомляються.

За день до цього рейс з Маямі до Лондона повернувся, оскільки один з пасажирів відмовився дотримуватися вимоги надягти маску. Правоохоронці зустріли цей рейс, і, за повідомленням поліцейського управління Маямі, «пасажир був притягнутий до адміністративної відповідальності співробітниками American Airlines».

За даними Федерального авіаційного управління, станом на 18 січня цього року вже зареєстровано 151 повідомлення про неслухняних пасажирів. З них 92 інциденти були повʼязані з вимогою носіння масок.

У січні минулого року управління оголосило про політику «нульової терпимості» до непослуху пасажирів, яка передбачає покарання — від великих штрафів до увʼязнення.