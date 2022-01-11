Голова парламенту Руслан Стефанчук (із гумором) відреагував на те, що телеканал «Рада» його «поховав»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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прес-служба Верховна Рада
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував на те, що його «поховав» парламентський телеканал «Рада».
Стефанчук опублікував у Facebook пісню гурту «Чайф» «Не спеши ты нас хоронить» із підписом «[Присвячується] Телеканалу «Рада».
А що сталось?
Парламентський телеканал «Рада» в етері 11 січня повідомляв про смерть глави Європейського парламенту Давида Сассолі і прикріпив фото Стефанчука і його цитату із висловленням співчуття. Під фото Стефанчука був титр «Раптово помер».