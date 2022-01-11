Голова парламенту Руслан Стефанчук (із гумором) відреагував на те, що телеканал «Рада» його «поховав»

Пекельце

прес-служба Верховна Рада

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував на те, що його «поховав» парламентський телеканал «Рада».

Стефанчук опублікував у Facebook пісню гурту «Чайф» «Не спеши ты нас хоронить» із підписом «[Присвячується] Телеканалу «Рада».

А що сталось?

Парламентський телеканал «Рада» в етері 11 січня повідомляв про смерть глави Європейського парламенту Давида Сассолі і прикріпив фото Стефанчука і його цитату із висловленням співчуття. Під фото Стефанчука був титр «Раптово помер».