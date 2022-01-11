У Лос-Анджелесі звільнили двох поліцейських за Pokemon Go — через гру вони проігнорували пограбування
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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У Лос-Анджелесі двох поліцейських звільнили за гру в Pokemon Go. Через неї вони проігнорували пограбування і вирушили «ловити» покемонів.
Про це пише The Guardian.
Інцидент стався у квітні 2017 року. У торговому центрі сталося пограбування, і поліцейські, які прибули на місце події, попросили підкріплення. Найближчими до місця події була пара копів Льюїс Мітчел та Ерік Лозано. Їх попросили під’їхати, але вони відмовилися. Згодом вони запевняли, що не чули виклику.
Однак, згідно з даними відеореєстратора з машини поліцейських, обидвоє чули виклик та навіть обговорювали, чи варто їм їхати на нього. Як зазначається у судових документах, через кілька хвилин після отримання запиту на підкріплення офіцер Мітчел повідомив Лозано, що неподалік з’явився рідкісний покемон Снорлакс. Згодом на записі чутно вигук Мітчела «попався», що може свідчити про те, що поліцейський спіймав покемона.
Під час допитів самі ж правоохоронці запевняли, що не ловили покемонів, а лише обговорювали свої досягнення в цій грі. Тому вони оскаржували своє відсторонення від служби, але суд все-таки залишив чинним їхнє звільнення і назвав їхній вчинок «кричущим проступком».
- Pokemon Go — це гра з елементами доповненої реальності, яка була випущена у 2016 році. Гравці мають ловити покемонів, які з’являються нібито у реальному світі. Для цього гравцям на справжній карті показується, де саме з’явилися покемони, а потім вони відображаються, якщо навести на місце їх перебування камеру смартфона. Розробники гри таким чином планували спонукати людей більше виходити на вулицю та гуляти навколо, зокрема і спілкуватися в реальному житті з іншими гравцями.