В Індії закрили додаток, який створили для приниження мусульманок — їх там «продавали»

Пекельце

Nasir Kachroo / NurPhoto via Getty Images

В Індії відключили додаток Bulli Bai — його створили для «продажу» мусульманських жінок. Їх фактично не продавали, це був спосіб приниження.

Про це повідомляє Al Jazzera та BBC.

Платформа GitHub також заблокувала користувача, який завантажив програму, і поліція координує з кіберагентствами подальші дії.

Своє фото у цьому додатку побачили журналістки, дружина чинного судді Високого суду Делі, активістки, політики та інші жінки, до чиїх думок дослухаються. Це вже друга за кілька місяців спроба переслідувати мусульманських жінок в Індії шляхом «продажу» їх з аукціону в інтернеті. У липні відключили схожий додаток Sulli Deals, де створили профілі понад 80 мусульманських жінок і використали їхні фото із соціальних мереж. У справі Sulli Deals досі немає підозрюваних.

Слова Sulli та Bulli — це зневажливі та принизливі сленгові терміни на хінді, які вживають щодо мусульманських жінок. У правозахисній організації Amnesty International заявляли, що такі атаки проти мусульманських жінок останніми роками посилились через політику — аби відібрати «мікрофон» у освічених мусульманських жінок, які висловлюють свою думку і виступають проти ісламофобії.

Звіт Amnesty International про онлайн-домагання в Індії за 2018 рік також показав, що чим гучнішою була жінка, тим більша ймовірність, що вона стане мішенню — масштаби цього збільшуються для жінок з релігійних меншин та знедолених каст.