«Чесний та нещадний блокчейн». Криптотрейдер випадково продав NFT-токен у 100 разів дешевше за його ринкову вартість

Пекельце

Andre Francois / Unsplash

Американський криптотрейдер помилково продав NFT-токен у 100 разів дешевше за його реальну вартість.

Про це пише CNN.

Трейдер, відомий під ніком maxnaut, розповів, що помилка сталася через «збій концентрації». Чоловік випадково виставив свій NFT-токен за 0,75 ефіріума ($2 844) замість 75 ефіріумів ($284 495).

«Я проводжу багато транзакцій щодня і просто не звернув уваги. Я побачив помилку, коли мій палець клікнув на кнопку «Підтвердити» і бот відправив транзакцію, тому вона миттєво зникла, перш ніж я міг натиснути «Скасувати», — сказав він CNN.

За його словами, токен був миттєво придбаний автоматичним ботом, який пізніше перепродав його за 59,99 ефіріума ($227 558). Трейдер зазначив, що ця ситуація описує «всю красу блокчейну — він прозорий і нещадний».

«Я просто витратив 5 хвилин на спроби розвʼязати ситуацію, а потім повернувся до роботи, торгуючи іншими речами», — додав він, сказавши, що «помилка не така вже й жахлива на тлі загальної картини».