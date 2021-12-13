У Південній Кореї молочна компанія зобразила жінок коровами. Після критики вона «схилила голови» на знак вибачення

Пекельце

Південнокорейський молочний конгломерат випустив рекламу, де зобразив жінок коровами. Про це повідомляє Businnes Insider.

У 37-секундній рекламі Seoul Milk (один із найбільших молочних брендів у Південній Кореї) чоловік із відеокамерою йде через ліс, бачить жінок, які пʼють чисту воду зі струмка і роблять розтяжку просто в полі, і таємно знімає це на відео.

Відео починається з того, що чоловік розповідає, як він ішов через ліс і каже: «Нарешті нам вдалося зафіксувати їх на камеру в незайманому місці, де природа збережена у своїй чистоті. Вони пʼють чисту воду із чистої природи, дотримуються екологічно чистої органічної дієти та мирно живуть у спокої. Я намагатимусь підійти до них обережно». Потім чоловік випадково хрустить гілкою та лякає героїнь, які перетворилися з жінок на корів і мукають.

Рекламний ролик закінчується слоганом: «Чиста вода, органічні корми, 100% чисте сеульське молоко. Органічне молоко з органічного ранчо у приємній природі Чхонджан».

Відео викликало критику у соціальних мережах: хтось писав, що не купуватиме молоко цієї торгівельної марки, хтось наголошував, що людей не можна зображувати як худобу.

У відповідь на бурхливу полеміку компанія Seoul Milk опублікувала заяву на сайті: «Ми щиро вибачаємось перед усіма, хто відчував себе незатишно через рекламу молока. Ми переживаємо це із важким серцем, проведемо внутрішню перевірку і зробимо все, аби запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Ми схиляємо голови на знак вибачення».