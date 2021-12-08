У Саудівській Аравії понад 40 верблюдів виключили з конкурсу краси через інʼєкції ботоксу та підтяжку шкіри

Пекельце

Pixabay / Rabenspiegel

У Саудівській Аравії близько 40 верблюдів виключили з конкурсу краси через те, що вони зазнали пластичної хірургії.

Про це пише The Guardian.

Популярний фестиваль короля Абдулазіза, який стартував цього місяця, запрошує заводчиків найкрасивіших верблюдів позмагатися за призовий фонд у розмірі близько $66 мільйонів.

При цьому учасникам суворо заборонені інʼєкції ботоксу, підтяжки та інші косметичні зміни, покликані зробити верблюдів привабливішими. Члени журі визначають переможця на підставі форми голови, шиї, горбів та пози тварин.

«Цього року влада виявила, що десятки заводчиків розтягували губи і носи верблюдів, використовували гормони для зміцнення мʼязів, вводили в шкіру на голові і губах ботокс, а також використовували наповнювачі для розслаблення мʼязів морди тварин.

Повідомляється, що організатори конкурсу виявляють фальсифікації, використовуючи «спеціалізовані та передові» технології. Видання наголошує, що розведення верблюдів — це багатомільйонна галузь, і аналогічні конкурси відбуваються у всьому регіоні.