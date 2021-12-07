У США керівник компанії зібрав у Zoom 900 співробітників, щоб оголосити про їхнє негайне звільнення

Пекельце

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У США керівник однієї з компаній зібрав 900 співробітників у режимі відеоконференції, щоб повідомити їх про негайне звільнення.

Про це пише ВВС.

«Якщо ви берете участь у цій розмові, вам не пощастило — вас звільняють», — сказав Вішал Гарг, виконавчий директор іпотечної компанії Better.com.

Своє рішення він пояснив падінням продуктивності співробітників і зміною ситуації на ринку іпотеки. При цьому, як пише видання, Гарг не згадав про вливання коштів у Better.com — $750 мільйонах, отриманих минулого тижня від Softbank, японської фірми та ключового інвестора компанії.

«Це не та новина, яку ви захочете почути, але, зрештою, це було моє рішення і я хотів, щоб ви почули це від мене. Це було справді дуже складно. Удруге в моїй карʼєрі мені доводиться це робити. Того разу я плакав. Цього разу я сподіваюся стати сильнішим. Але ми звільняємо близько 15% компанії з низки причин: ринок, ефективність і продуктивність», — сказав Гарг під час відеоконференції.

Видання повідомляє, що Гарг був автором анонімного повідомлення у блозі компанії, в якому він звинуватив звільнених співробітників у «крадіжці» у своїх колег і клієнтів, оскільки вони непродуктивні та «працюють лише дві години на день, коли потрібно вісім».

Стиль управління Гарга критикували й раніше — після того, як він надіслав персоналу електронного листа, в якому називав співробітників «надто повільними» і «купкою тупих дельфінів». Цей лист видання Forbes отримало минулого року.