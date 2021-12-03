В Італії чоловік підставив для вакцинації силіконову руку. Так він хотів отримати сертифікат, але потрапив у поліцію

Пекельце

На північному заході Італії в містечку Бʼєлла 50-річний чоловік хотів обдурити медичних працівників та подав їм для вакцинації силіконову руку. Таким чином він хотів отримати чинний сертифікат про вакцинацію без справжнього щеплення.

Про це повідомляє The Guardian.

Незважаючи на реалістичний колір шкіри, медсестра помітила, що це силіконова кінцівка, на місце події викликали поліцію.

«Він намагався обдурити медичних працівників з «фальшивою рукою», думаючи, що зможе обійти систему і отримати зелену перепустку, фактично не маючи вакцини», — зазначив глава регіону Пʼємонт Альберто Чіріо.

Інцидент стався напередодні посилення правил для людей, які ще не були вакциновані проти COVID-19.