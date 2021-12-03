В Італії чоловік підставив для вакцинації силіконову руку. Так він хотів отримати сертифікат, але потрапив у поліцію
- Автор:
- Софія Телішевська
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На північному заході Італії в містечку Бʼєлла 50-річний чоловік хотів обдурити медичних працівників та подав їм для вакцинації силіконову руку. Таким чином він хотів отримати чинний сертифікат про вакцинацію без справжнього щеплення.
Про це повідомляє The Guardian.
Незважаючи на реалістичний колір шкіри, медсестра помітила, що це силіконова кінцівка, на місце події викликали поліцію.
«Він намагався обдурити медичних працівників з «фальшивою рукою», думаючи, що зможе обійти систему і отримати зелену перепустку, фактично не маючи вакцини», — зазначив глава регіону Пʼємонт Альберто Чіріо.
Інцидент стався напередодні посилення правил для людей, які ще не були вакциновані проти COVID-19.
- В Італії з 15 жовтня влада запровадила обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу для працівників усіх сфер, які повинні мати «зелену перепустку». Ідеться про працівників як державних, так і приватних організацій. «Зелена перепустка» дає доступ до робочого місця, відтепер це правило поширюється на всю країну та стосується всіх компаній.
- Якщо у людини не буде цієї перепустки, то її просто не допустять на робоче місце. Такі працівники вважатимуться безпричинно відсутніми. Пʼять днів таких «пропусків» надає роботодавцеві право звільнити працівника. Допуск людини в офіс без вакцинації карається штрафом від €400 до €1 000.
- Італійське агентство з лікарських засобів (AIFA) схвалило використання бустерної дози проти коронавірусу.