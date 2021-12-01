У США письменниця звинуватила чоловіка у її зґвалтуванні і його засудили на 16 років. Тепер його виправдали, а історію ставлять під сумнів

Пекельце

Американська письменниця Еліс Сіболд вибачилася за те, що помилково звинуватила людину у своєму зґвалтуванні. У результаті його засудили до 16 років.

Про це пише ВВС.

У своїх мемуарах, які вийшли 2002 року під назвою «Щаслива», вона описала, як її зґвалтували 1981 року. Пізніше Сіболд розповіла поліції, що побачила на вулиці темношкірого чоловіка, який її зґвалтував. У результаті чоловіка, на імʼя Ентоні Бродуотер, заарештували та засудили до 16 років увʼязнення.

Повідомляється, що після арешту Бродуотера письменниця не спромоглася впізнати його у відділенні поліції, вказавши на іншу особу. Попри це Бродуотера все одно судили та визнали винним на підставі її показань та мікроскопічного аналізу волосся.

Чоловік вийшов на волю у 1998 році, але залишився у реєстрі осіб, які вчинили злочини на сексуальному ґрунті.

За даними ЗМІ, перегляд справи став можливим завдяки продюсеру Тіму Муччіанті, який займався екранізацією «Щасливої». Він виявив у книзі безліч невідповідностей. Це поставило під сумнів всю історію зі зґвалтуванням, описану в книзі, проданій накладом у понад 500 тисяч екземплярів.

У результаті 22 листопада суд виправдав Бродуотера. У своїй заяві Сіболд вибачилася і сказала: «Я найбільше жалкую про те, що життя, яке Ви могли вести, було несправедливо відібране у вас, і я знаю, що жодні вибачення не можуть змінити те, що з вами сталося».

Книга «Щаслива» започаткувала карʼєру Сіболд як письменниці. Слідом за нею вона випустила книгу «Милі кістки», за якою режисер Пітер Джексон зняв фільм, номінований на «Оскар».