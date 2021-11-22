В Одесі начальника відділу поліції спіймали на хабарі в день його призначення

Пекельце

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Начальника одного з відділів Головного управління поліції Одеської області спіймали на хабарі в перший день його призначення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, поліцейський був в. о. начальника відділу, а в день офіційного призначення на посаду без приставки «в. о.» взяв $4 000 хабаря. Його затримали під час отримання грошей.

За цю суму правоохоронець мав допомогти певній особі уникнути відповідальності за фальсифікацію документів щодо переоформлення комбайнів.

Поліцейському повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Йому загрожує до 10 років вʼязниці з конфіскацією майна.

Вирішується питання про запобіжний захід та усунення підозрюваного з посади.