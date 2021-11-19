У Колумбії в поліцейській академії провели фестиваль «культурного обміну» — з Гітлером, СС та свастикою

Пекельце

У Колумбії в поліцейській академії міста Тулуа провели щорічний фестиваль «культурного обміну», але цього року він пройшов вельми незвично. Сектор, присвячений силовим структурам Німеччини, більше був схожий на косплей нацистського режиму Адольфа Гітлера.

Про це пише місцеве видання Marca.

Курсанти одягнулися в нацистську форму часів Другої світової війни із символікою дивізій СС та авіаційного корпусу Люфтваффе, довкола розмістили атрибутику зі свастикою, а один курсант вийшов у ролі самого Гітлера.

Фотозвіт про захід «Тиждень інтернаціоналізації» пресслужба національної поліції Колумбії опублікувала 18 листопада на своїй сторінці у Facebook, але після шквалу критики видалила пост. Всі знімки та відео проте швидко потрапили у Twitter.

Вже сьогодні поліції довелося вибачатися за інцидент.

«У поліцейській академії Сімона Болівара було проведено освітній захід із всесвітньої історії, в якому учні відтворили сцени, які натякають на період нацистської Німеччини. Національна поліція категорично засуджує рішення, прийняте в академії», — заявили в поліції, вибачившись перед всіма жертвам нацизму і тими, кого це могло образити.

Директора академії усунули з посади.