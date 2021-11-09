У Перу родина купила цуценя хаскі, яке виявилося хижою лисицею. Вона зʼїла сусідських тварин

Пекельце

У Перу родина придбала цуценя хаскі, яке, коли підросло, почало полювати на сусідських курей, качок і великих морських свинок, що не дуже притаманно цій породі. «Хаскі» виявився андською лисицею.

Про це пише ВВС.

Тварину придбали в невеликому магазині в центрі Ліми. Зʼясувалося, що під виглядом собаки сімʼї продали дитинча андської лисиці — південноамериканського хижака. Полюючи на сусідських тварин, лисиця навіть зʼїла кількох з них. Через це власникам «хаскі» довелося виплатити сусідам компенсацію. Сімʼя вирішила здати тварину до спеціалізованого центру чи зоопарку. Проте, як пише видання, на початку листопада лисиця втекла з дому, і тепер її розшукують Екологічна поліція та представники Національної служби охорони лісу.

Як пише Reuters, фахівець з дикої природи Волтер Сільва розповів, що до Ліми багатьох диких тварин привозять з Амазонії браконьєри та продають на чорному ринку. Незаконна торгівля тваринами вважається у Перу злочином, який карається позбавленням волі від трьох до пʼяти років.