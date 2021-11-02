У Китаї чоловіка арештували на 9 діб через мем, який «ображає» поліцію

Пекельце

Colin J / Flickr

У Китаї поліція арештувала на 9 діб чоловіка, який відправив у груповий чат «образливий» щодо поліції мем. Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався у північному регіоні Нінся. Чоловік у груповому чаті китайської соцмережі WeChat під час обговорень місцевого карантину відправив мем — собаку в поліцейському капелюсі, який тримає поліцейський значок і вказує на камеру. Це звичайне зображення, яке раніше широко використовувалося в інтернеті з різними варіаціями, іноді там був кіт або персонаж з мультфільму у поліцейському капелюсі.

У суботу ввечері, 30 жовтня, місцева поліція отримала наведення від представника громадськості, в якому стверджувалося, що чоловік надіслав зображення, яке «ображає імідж поліції». За даними The Paper, поліція розпочала розслідування щодо чат-групи, в якій було понад 330 учасників. Дізнавшись, що чоловік «невдоволений заходами щодо запобігання коронавірусу в суспільстві», поліцейські викликали його у відділок, де допитали і врешті-решт «визнали винним у незаконному факті образи поліції», а також призначили покарання у вигляді девʼяти діб арешту.

The Paper

Зазначимо, що у Китаї діють одні з найсуворіших у світі заходів щодо боротьби із коронавірусом. У країні є обмеження на поїздки, а також екстрені локдауни та масові тестування. Ці заходи, хоча і поширені в Китаї, однак у людей викликають супротив. Так, наприклад, у жовтні затримали двох людей за спробу перелізти через паркани закритого через коронавірус селища.