У столиці Уельсу прибиральники змили графіті. Вони виявилися творами мистецтва, які замовило місто

Пекельце

У столиці Уельсу прибиральники змили графіті, які міська влада замовила у художників.

Про це пише «BBC Україна».

Графіті замовила організація For Cardiff, мета якої — зробити місто «яскравішим і гостиннішим». Їх намалювали три молоді художниці, зокрема Бет Бландфорд, яка сказала, що вона «надзвичайно розчарована» тим, що сталося.

«Я надзвичайно розчарована, я не можу в це повірити. Це зайняло у мене майже пʼять днів, більшість з них я працювала по 12—16 годин. Ми ретельно планували цей проєкт, ми з нетерпінням чекали, а це справжня ганьба. Я вважаю, що публічне мистецтво в Кардіффі — це те, чого нам бракує, особливо від жінок-художниць, які зображають жіночі та різноманітні спільноти», — сказала Бландфорд.

Організація For Cardiff вибачилася і заявила, що непорозуміння сталося «через руйнівну помилку, повʼязану з підрядником для прибирання».

«Ми від усього серця щиро перепрошуємо у талановитих художниць Бет Бландфорд, Амбер Форде та Темекі Девіс, які скористалися можливістю прикрасити Кардіфф. Ми співпрацюємо з креативним директором проєкту, щоб якнайшвидше виправити цю ситуацію», — додають у повідомленні For Cardiff.