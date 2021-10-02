Житель Литви, борючись з тягою до алкоголю, проковтнув понад кілограм цвяхів і шурупів

Пекельце

National Cancer Institute / Unsplash

У Литві лікарі витягли зі шлунка чоловіка понад кілограм цвяхів, шурупів та інших дрібних металевих предметів.

Про це пише BBC.

За словами лікарів, чоловік протягом місяця після відмови від алкоголю ковтав металеві предмети. Його доставили на машині швидкої допомоги із сильними болями в животі в лікарню Клайпедського медичного університету. Довжина деяких з предметів, витягнутих під час операції, сягала 10 сантиметрів.

Хірург Шарунас Дайліденас назвав це «унікальним випадком». Операція тривала три години. Пізніше лікарня опублікувала фотографію із хірургічним підносом, повним металевих предметів.