У Швейцарії пропонують безкоштовну вечерю в ресторані чи похід в кіно для тих, хто приведе знайомих на вакцинацію

Пекельце

Flickr / 波記338 Leung

Уряд Швейцарії пропонуватиме безкоштовну вечерю в ресторані або похід у кіно для тих, хто переконає знайомих вакцинуватися від коронавірусу.

Про це пише Reuters.

У рамках цієї ініціативи буде виділено 150 мільйонів франків (161 мільйон доларів). Кожній людині, яка вакцинується, запропонують назвати того, хто переконав їх зробити щеплення. За це цій людині відправлять спеціальний жетон на 50 франків (54 долари), за які можна сходити в кіно чи ресторан.

Швейцарія зіткнулася з масовими акціями протесту антивакцинаторів та поширення їхніх настроїв. Близько 42% населення країни ще не повністю вакциновані, що становить доволі низький показник як для країн Європи. Уряд вирішив оголосити наступний тиждень «тижнем вакцинації» і розгорне 170 мобільних пунктів щеплення.