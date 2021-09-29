«У мене 15—16». — «Низький рівень. У мене 1100». Кремль показав, як Путін та Ердоган помірялися рівнем антитіл до коронавірусу

Пекельце

Пресслужба президента Російської Федерації

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з турецьким колегою Реджепом Ердоганом помірявся з ним рівнем антитіл до коронавірусу.

Відповідне відео опублікувала пресслужба Кремля.

«У мене реально експеримент вийшов фактично на собі. 55 людей довкола мене захворіли, бо пізно ревакцинувалися. Адʼютант, з яким я цілий день пропрацював з ранку до вечора, захворів. У мене титри [антитіл] високі, мене, слава Богу, пронесло», — сказав Путін.

У відповідь Ердоган запитав, скільки той має антитіл. «Я не памʼятаю, вони різні. 15-16 якихось одиниць», — відповів Путін, на що Ердоган відповів, що це «низький рівень».

«Ні, високий. Це по-різному рахують. Фахівці сказали, що високий», — парирував російський президент. «У мене було понад 1100», — відповів на це турецький лідер.

Путін пояснив різницю «різними розрахунками». Також він закликав Ердогана повторно вакцинуватися та використати для цього російську вакцину «Супутник V».