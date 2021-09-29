Ілон Маск пожартував над засновником Amazon Безосом після того, як став найбагатшою людиною світу

Пекельце

NVIDIA Corporation, National Museum of American History / Flickr

Глава Tesla і SpaceX Ілон Маск пожартував над засновником Amazon Джеффом Безосом після того, як відібрав у нього перше місце в рейтингу Forbes.

Маск відправив Безосу гігантську статую з номером два і срібну медаль, пише Forbes. Але той поки не повідомляв про отримання посилки.

Зараз статки Маска становлять $200,3 мільярда, а Безоса — $193,1 мільярда. Маск став третьою людиною в історії, чий капітал перетнув позначку $200 мільярдів.

Першим у серпні минулого року став Безос, а через рік цього домігся президент LVMH Бернар Арно, який зараз займає третій рядок рейтингу Forbes ($176,9 мільярда).

Уперше Ілон Маск обійшов Джеффа Безоса і став найбагатшою людиною світу в січні 2021 року. Засновник Amazon утримував це звання з 2017 року.