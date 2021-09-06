«Ти бісів дурень». В Австралії качки навчилися імітувати людську мову

Пекельце

Facebook / Trevor the duck

В Австралії вчені з Лейденського університету вивчали австралійських лопатевих качок і зʼясували, що вони чудово вміють імітувати людську мову. Науковці зрозуміли це, коли качка почала лаятися.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Дослідникам вдалося записати, як качки імітують звук гучного закриття дверей і кажуть фразу «Ти бісів дурень». Ймовірно, вони почули це від одного зі співробітників заказника Тідбінбілла, де проводилося дослідження.

Таким чином, лопатевих качок можна поставити в один ряд з іще кількома видами птахів, здатних до копіювання звуків поряд зі шпаками і папугами.

«Структура вокалізації у цього виду качок свідчить про доволі складний і гнучкий контроль за механізмом створення звуків», — повідомили дослідники.